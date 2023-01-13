Бех-Романчук похвасталась подтянутыми ягодицами в черном купальнике и помечтала о прошлом (фото)

Украинская атлетка Марина Бех-Романчук вновь порадовала поклонников фотографиями в купальнике. На них прыгунья в длину показала свои бархатные формы, стоя на краю парапета у воды.

Фотографиями спортсменка поделилась в аккаунте Instagram, собрав много комплиментов от своих поклонников. Они восхищались ее формами и называли ее фигуру идеальной.

В комментариях они добавляли, что фотографии легкоатлетки - шедевр.

Что известно о Бех-Романчук

Это украинская легкоатлетка, родилась 18 июля 1995 в Морозове Хмельницкой области.

Она выступает в прыжках в длину и тройном прыжке.

Чемпионка Европы 2022 года по тройному прыжку, чемпионка Европы в помещении 2021 года по прыжку в длину, призер чемпионата мира 2019 года по прыжку в длину, многократная чемпионка Украины.

Замужем за украинским пловцом Михаилом Романчуком.

Ранее спортсменка похвасталась фотографиями в другом купальнике. Животный принт на нем и соблазнительные формы прыгуньи в длину поразил поклонников.

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