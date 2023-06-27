Белки-летяги в Китае разработали хитрый способ прятать свои орехи (видео)

Ученые выяснили, что два вида белок-летяг, обитающих в южных тропических лесах Китая, имеют интересную стратегию хранения орехов.

Они прогрызают канавки в гладких яйцевидных или округлых орехах и крепко закрепляют их между ветвями на высоком и сухом месте.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале eLife, это свидетельствует о когнитивных и инженерных навыках этих животных, а также может способствовать равномерному распространению ореховых деревьев в тропическом лесу.

Отмечается, что белки обычно закапывают или хранят их в дуплах деревьев или бревнах, но влажные тропические леса не предоставляют таких возможностей, поскольку орехи быстро разлагаются или прорастают в земле.

Исследователи наблюдали, как белки-летяги размещают орехи в специально прогрызенных канавках, расположенных на небольшой высоте над землей между ветвями. Они тщательно располагают орехи так, чтобы ветви тесно вклинились в канавки, создавая крепкое соединение, подобное соединению врезным шипом.

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Эта стратегия хранения орехов позволяет белкам-летягам защитить запасы пищи от конкурентов и сохранить их для неурожайных периодов. Кроме того, расположение орехов вдали от других деревьев и над землей помогает распространению семян и способствует общей экологии тропического леса.

Ученые использовали инфракрасные камеры для наблюдения за процессом хранения орехов и обнаружили, что индокитайские белки-летяги и разноцветные белки-летяги были основными участниками этого процесса.

Это исследование раскрывает новые аспекты поведения животных и важные адаптации к среде. Понимание таких стратегий может иметь значение для сохранения тропических лесов и поддержания экологического равновесия в этих регионах.

Китайская гигантская белка-летяга (Petaurista xanthotis) – вид грызунов семьи Sciuridae. Это эндемик Китая. Эта белка обитает в высокогорных еловых лесах Китая. Питается ночью молодыми побегами, листьями, кедровыми орешками. Гнездится на деревьях, но не впадает в спячку.

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