Білки-летяги в Китаї розробили хитрий спосіб ховати свої горіхи (відео)

Вчені з'ясували, що два види білок-летяг, які мешкають у південних тропічних лісах Китаю, мають цікаву стратегію зберігання горіхів.

Вони прогризають канавки в гладких яйцеподібних або округлих горіхах і міцно закріплюють їх між гілками на високому та сухому місці.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі eLife, це свідчить про когнітивні та інженерні навички цих тварин, а також може сприяти рівномірному розповсюдженню горіхових дерев у тропічному лісі.

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Зазначається, що білки зазвичай закопують горіхи або зберігають їх у дуплах дерев або колодах, але вологі тропічні ліси не надають таких можливостей, оскільки горіхи швидко розкладаються або проростають у землі.

Дослідники спостерігали, як білки-летяги розміщують горіхи у спеціально прогризених канавках, розташованих на невеликій висоті над землею між гілками. Вони ретельно розташовують горіхи так, щоб гілки тісно вклинилися в канавки, створюючи міцне з'єднання, подібне до з'єднання врізним шипом.

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Ця стратегія зберігання горіхів дозволяє білкам-летягам захистити запаси їжі від конкурентів та зберегти їх для неврожайних періодів. Крім того, розташування горіхів на відстані від інших дерев та над землею допомагає розповсюдженню насіння і сприяє загальній екології тропічного лісу.

Вчені використали інфрачервоні камери для спостереження за процесом зберігання горіхів і виявили, що індокитайські білки-летяги та різнокольорові білки-летяги були основними учасниками цього процесу.

Це дослідження розкриває нові аспекти поведінки тварин і важливі адаптації до середовища. Розуміння таких стратегій може мати значення для збереження тропічних лісів і підтримки екологічної рівноваги у цих регіонах.

Китайська гігантська білка-летяга (Petaurista xanthotis) — вид гризунів родини Sciuridae. Це ендемік Китаю. Ця білка мешкає у високогірних ялинових лісах Китаю. Харчується вночі молодими пагонами, листям, кедровими горішками. Гніздиться на деревах, але не впадає в сплячку.

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