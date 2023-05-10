'Белые волки' за два дня уничтожили склад с боеприпасами врага и десяток российской техники (видео)

Украинские бойцы из спецподразделения Службы безопасности Украины "Белый волк" всего за два дня метко отработали по 14 целям оккупантов. Были поражены блиндажи, склады с боеприпасами и автомобильная техника врага.

Также наши защитники за этот период "задвухсотили" 4 вражеских танка, две боевые машины пехоты и 4 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, продемонстрировав видео работы спецназовцев.

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"Спецназначенцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" ударными дронами охотились и ликвидировали вооружение врага: 4 танка, 2 БМП-3 и 4 ББМ, 2 блиндажа, склад с боеприпасами и автомобильную технику", – прокомментировали это видео Служба безопасности.

Ранее мы сообщали, как бойцы из спецподразделения "Ахиллес" 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен русского солдата, отправив ему записку. Операторы дронов на Бахмутском направлении заметили русского военного, жестами просящего пощады. Ему была отправлена дроном записка с приказом следовать за коптером. Благодаря этому случаю наши бойцы пополнили обменный фонд еще одним россиянином.

Предлагаем также прочесть, как украинские бойцы благодаря натовской гаубице М777 на восточном направлении фронта провели зачистку врага, который вел прицельный огонь по нашим позициям с верхних этажей многоэтажки. Это произошло в Бахмуте. Стало известно, что по врагу отработали операторы 8 отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (ОПСП ССО).

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