Берите пример: лайфхаки животных и птиц, которые помогут согреться зимой

Для людей, которые любят теплое и даже жаркое лето и не могут спокойно пережить холод, зима кажется ужасным временем года. Особенно сложно этот период переживать при отключении отопления или, если во время работы человек вынужден все время находиться на улице. Но не все так плохо, когда знаешь способы хранения тепла. И далеко не всеми пользуются люди, хотя природа дает прямые подсказки, как пережить холодную зиму.

Вы когда-то интересовались, как живут белые медведи и пингвины на южном полушарии или как не летящие в теплые края птицы выживают на улице даже при минусовых температурах? Мы решили взять у них несколько лайфхаков, которые, скорее всего, могут понадобиться и вам, когда еще раз поймете, что холод вас побеждает.

Поднимайте перья (лайфхак от птиц)

Они не впадают в спячку, как некоторые млекопитающие, и ведут активный образ жизни. Как они справляются с нелегкими погодными условиями в зимний период? Птицы, являясь теплокровными животными, за счет подвижности своих перьев способны поддерживать постоянную температуру тела в районе 38-43,5°С. Их оперение поднимается на дыбы и изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. И это не случайно: взъерошенные перья, принимая форму шара, по отношению к поверхности тела, увеличивают толщину теплоизолирующей воздушной прослойки, следовательно, уменьшают потерю тепла.

Оперение в этом случае работает по тому же принципу, что и пуховой наполнитель в теплых куртках. Поэтому в следующий раз, когда решите надеть легкую или короткую курточку – вспомните птиц. К тому же именно этот принцип наслоения "перьями" вы можете использовать, когда собираетесь выйти на улицу. Выберите не синтетическое термобелье, кофту, жилетку и сверху наденьте теплую куртку – тогда вам точно будет комфортно. А в случае необходимости – снимите часть вещей.

Обнимайтесь (совет от пингвинов)

Известно, что во время холодов императорские пингвины Aptenodytes forsteri сбиваются в большие стаи, чтобы согревать друг друга. При этом внутри такой плотной "толпы" происходит постоянное поступательное движение, чтобы птицы в центре – самом теплом месте стаи – и на границе – самом холодном месте – постоянно сменяли друг друга. При этом движение отдельно взятого пингвина из-за плотной упаковки птиц невозможно в принципе – "перемешиваться" они могут только действуя сообща.

Берите пример с этих умников и, в следующий раз, когда будете гулять по компании или даже в паре – обнимайтесь. А можете даже немного потанцевать, чтобы ваши конечности согрелись, а настроение поднялось. К тому же у пингвинов есть еще один лайфхак, который может вам понадобиться – это их ходьба. Такой способ перевалки с ноги на ногу позволит вам лучше держаться на скользкой поверхности зимой. Делайте небольшие шаги и полностью переносите вес на ступающую ногу. Пингвины плохого не посоветуют.

Укрывайтесь снегом (лайфхак от зайцев и мышей)

Снег – невероятно хороший изоляционный материал, под которым животные могут прорыть норы во влажное теплое пространство. Мыши и зайцы роют себе вентилируемые гнезда и туннели: зимой снежный покров делает это подземное жилье более защищенным от хищников и создает постоянную положительную температуру. Снег практически увеличивает шансы этих животных на выживание. Это нам кажется, что он холоден. Ученые измерили температуру на поверхности снега и под его толщей, и оказалось, что при морозе в 48 градусов под 30 см снега – всего 10 градусов ниже нуля. При температуре –20С под снегом примерно ноль.

Люди же, конечно, в условиях города укрыться под снегом не могут, однако пользуйтесь возможностью спуститься в метро, или берите с собой на прогулку теплый плед. Возможно, кого-то из окружающих это удивит, однако под теплым слоем вашему телу не страшны морозы.

Впадайте в спячку (лайфхак от медведей и барсуков)

Зимняя спячка – эффективный способ выжить для многих теплокровных животных в регионах с холодным климатом. В зимнюю спячку впадают и теплокровные животные – ежи, летучие мыши, медведи, и хладнокровные – тритоны, черепахи, бабочки. К сожалению, организм людей не приспособлен для состояния анабиоза, необходимого для спячки и при котором замедляется сердцебиение, обмен веществ, дыхание и другие процессы.

Однако теплый вечер в кроватке с чашкой чая или какао точно согреет вас лучше! Представьте, что вы укутались в своем гнездышке или норе и наслаждайтесь моментом. Пусть вас не пугает этот релакс, даже если завтра на работу, а у вас еще куча дел по дому. Ведь медведей не пугает, что рано или поздно придет весна?

Напомним, лайфхаком с ходьбой пингвинов и другими способами согреться зимой поделились финны. Они знают, как сохранять тепло и наслаждаться холодным сезоном.

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