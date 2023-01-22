Беріть приклад: лайфхаки тварин і птахів, які допоможуть зігрітися взимку

Для людей, які люблять тепле та навіть спекотне літо і не можуть спокійно пережити холод, зима здається жахливою порою року. Особливо складно цей період переживати під час відключення опалення або, якщо під час роботи людина вимушена весь час знаходитися на вулиці. Але не все так погано, коли знаєш способи зберігання тепла. І далеко не всіма користуються люди, хоча природа дає прямі підказки, як пережити холодну зиму.

Ви колись цікавились, як живуть білі ведмеді та пінгвіни на південній півкулі або як птахи, котрі не летять в теплі краї, виживають на вулиці навіть при мінусових температурах? Ми вирішили взяти у них декілька лайфхаків, які, скоріш за все, можуть знадобитись і вам, коли вкотре зрозумієте, що холод вас перемагає.

Піднімайте пір’я (лайфхак від птахів)

Вони не впадають у сплячку, як деякі ссавці, і ведуть активний спосіб життя. Як вони справляються з нелегкими погодними умовами в зимовий період? Птахи, будучи теплокровними тваринами, за рахунок рухливості свого пір'я здатні підтримувати постійну температуру тіла в районі 38-43,5°С. Їх оперення піднімається дибки і змінюється в залежності від температури навколишнього середовища. І це не випадково: скуйовджене пір'я, приймаючи форму кулі, по відношенню до поверхні тіла, збільшує товщину теплоізолюючого повітряного прошарку, отже, зменшує втрату тепла.

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Оперення в цьому випадку працює за тим же принципом, що і пуховий наповнювач у теплих куртках. Тому, наступного разу, коли вирішите вдягнути легеньку або коротку курточку – згадайте птахів. До того ж, саме цей принцип нашарування "пір’ям" ви можете використати, коли збираєтесь вийти на вулицю. Оберіть не синтетичні термобілизну, кофту, жилетку і зверху вдягніть теплу куртку – тоді вам точно буде комфортно. А в разі потреби – зніміть частину речей.

Обіймайтесь (порада від пінгвінів)

Відомо, що під час холодів імператорські пінгвіни Aptenodytes forsteri збиваються у великі зграї, щоб зігрівати один одного. При цьому всередині такого щільного "натовпу" відбувається постійний поступальний рух, щоб птахи в центрі – найтеплішому місці зграї – і на кордоні – найхолоднішому місці – постійно змінювали один одного. При цьому рух окремо взятого пінгвіна через щільне пакування птахів неможливо в принципі – "перемішуватися" вони можуть тільки діючи спільно.

Беріть приклад з цих розумників і, наступного разу, коли будете гуляти компанією або навіть у парі – обіймайтесь. А можете навіть трохи потанцювати, щоб ваші кінцівки зігрілись, а настрій піднявся. До отож, у пінгвінів є ще один лайфхак, який може вам знадобитися – це їх ходьба. Такий спосіб перевалювання з ноги на ногу дозволить вам краще триматися на слизькій поверхні взимку. Робіть невеликі кроки і повністю переносьте вагу на ногу, якою ступаєте. Пінгвіни поганого не порадять.

Вкривайтесь снігом (лайфхак від зайців та мишей)

Сніг – неймовірно хороший ізоляційний матеріал, під яким тварини можуть прорити нори у вологий теплий простір. Миші та зайці риють собі вентильовані гнізда та тунелі: взимку сніговий покрив робить це підземне житло більш захищеним від хижаків і створює постійну позитивну температуру. Сніг фактично збільшує шанси цих тварин на виживання. Це нам здається, що він холодний. Вчені виміряли температуру на поверхні снігу та під його товщею, і виявилося, що при морозі в 48 градусів під 30 см снігу – лише 10 градусів нижче за нуль. При температурі -20С під снігом приблизно нуль.

Люди ж, звичайно, в умовах міста сховатись під сніг не можуть, проте користуйтесь можливістю спуститись в метро, або беріть з собою на прогулянку теплий плед. Можливо когось з оточуючих це здивує, проте під теплим шаром вашому тілу не страшні морози.

Впадайте в сплячку (лайфхак від ведмедів та борсуків)

Зимова сплячка – це ефективний спосіб вижити для багатьох теплокровних тварин у регіонах із холодним кліматом. У зимову сплячку впадають і теплокровні тварини – їжаки, кажани, ведмеді, і холоднокровні – тритони, черепахи, метелики. На жаль, організм людей не пристосований для стану анабіозу, який потрібний для сплячки і при якому сповільнюється серцебиття, обмін речовин, дихання та інші процеси.

Проте, теплий вечір у ліжечку із чашкою чаю чи какао точно зігріє вас краще! Уявіть, що ви вкутались у своєму гніздечку або норі і насолоджуйтесь моментом. Нехай вас це не лякає цей релакс, навіть якщо завтра на роботу, а у вас ще купа справ по дому. Адже ведмедів не лякає, що рано чи пізно настане весна?

Нагадаємо, лайфхаком з ходьбою пінгвінів та іншими способами зігрітися взимку поділилися фіни. Вони знають, як зберігати тепло та насолоджуватися холодним сезоном.

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