Бесплатные коммунальные услуги в Украине: кто из пенсионеров может воспользоваться льготой

В Украине отдельные категории пенсионеров могут получить право на льготную или бесплатную оплату коммунальных услуг. Это касается не только оплаты электроэнергии, воды, отопления, но и приобретения твердого топлива и сжиженного газа.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины. Бесплатная коммуналка доступна пенсионерам, проживающим в сельской местности и ранее работавшим по определенным специальностям, в частности:

учителями и преподавателями;

медицинскими работниками;

фармацевтами;

специалистами по защите растений;

библиотекарями;

сотрудниками музеев;

работниками образовательных или культурных учреждений государственной или коммунальной формы собственности.

Чтобы получить льготу, необходимо соблюсти еще одно условие: средний ежемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 4 240 гривен.

Читайте также: Украинцам назвали 20 льгот для УБД, о которых большинство не знает

Как получить льготу на коммунальные услуги

Оформить льготную оплату за коммуналку можно несколькими способами:

Обратившись лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Из-за уполномоченных представителей органов местной власти;

В онлайн-режиме на официальном веб портале ПФУ;

Через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

А также с помощью государственного сервиса "Действие".

Какие документы нужны

Для подачи заявления понадобится:

Подтверждение того, что пенсионер проживает в сельской местности;

Справка, подтверждающая право на льготу – ее выдает учреждение, где работало лицо (в сфере образования, медицины, культуры и т.п.). Если заведение ликвидировано, документ оформляет сельский или поселковый совет на основе записей в трудовой книжке.

Льгота предоставляется только оформляющему ее пенсионеру и действует в течение одного года с момента подачи заявления. Она не распространяется на других членов семьи.

Раньше мы рассказывали, какие льготы доступны для украинских пенсионеров, но о них немногие знают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!