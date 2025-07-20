Бесплатные путевки в санаторий: пенсионерам рассказали, кто и как может получить

Отдельная категория украинских пенсионеров имеет право на оздоровление в санаториях. Однако для этого нужно выполнить ряд условий.

Ранее пенсионеры, относящиеся к льготным категориям, имели возможность получать бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, пишет УНИАН. Речь шла о пенсионерах с инвалидностью, лицах, имеющих заслуги перед Родиной, ветеранах войны, участниках боевых действий и тех, кто получил инвалидность из-за войны. Другие пенсионеры не имели возможности воспользоваться бесплатным санаторно-курортным лечением.

Однако с 2023 по 2025 годы в государственном бюджете не предусмотрено финансирование санаторно-курортного лечения для большинства пенсионеров, даже льготных категорий. Единственная группа, которая имеет право на бесплатное лечение в санаториях, – это лица, вернувшиеся из плена.

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Как получить путевку в санаторий

Чтобы получить путевку для оздоровления, нужно подать необходимые документы в Управление социальной защиты населения по месту жительства или в ЦНАП:

Заявление утвержденной формы;

Копию паспорта;

Копию идентификационного кода;

Медицинскую справку от врача, с которым заключена декларация. Врач должен предоставить медицинское заключение, в котором будет указано, в каком именно санаторно-курортном лечении нуждается пациент.

Также необходимо предоставить копию документа, подтверждающего факт лишения личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, ранее мы рассказали, как получить льготы на оплату коммунальных услуг в 2025 году.

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