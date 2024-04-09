Без демобилизации и с ограничением вождения транспорта: что вошло в закон о мобилизации

Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. В частности, из документа убрали ключевые нормы, в том числе и демобилизацию.

В то же время, остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Также в законопроекте оставили демобилизацию в связи с освобождением из плена, если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу. Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50 процентов от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

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Признанные ограниченно годными обязаны будут повторно прийти пересмотр в течение 12 месяцев. Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.

В документе было оставлено ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Кроме того, оставили ограничения на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК.

Голосование за законопроект №10449 планируется в среду, 10 апреля.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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