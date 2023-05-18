Без мороки с тестом: рецепт слоеного пирога с фаршем

Этот пирог очень легко и быстро делается. Он готовится из готового слоеного теста и заворачивается в виде спирали.

Ингредиенты:

- Тесто слоеное бездрожжевое - 0,5 кг

– Фарш мясной – 400 г

– Лук

– Соль, черный молотый перец – по вкусу

– Желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Разморозьте тесто и раскатайте в тонкий прямоугольный пласт. Нарежьте его на ленты шириной 10 см.

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2. Нарежьте лук и добавьте его в фарш. Посолите и добавьте черный перец. На середину каждой ленты выложите фарш и сверните рулетом.

3. Противень или форму для выпечки смажьте маслом и выложите в нее рулетики, скрутив по кругу.

4. Пирог намажьте желтком и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут. Если пирог будет подгорать – накройте его фольгой.

5. Извлеките готовый пирог, дождитесь охлаждения и только тогда переложите на тарелку.

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