Без химии: простые приемы, как удалить пятна ржавчины с пола за 10 минут

Как удалить пятна ржавчины с пола за 10 минут с помощью простого приема

Очистка пола может быть изнурительной, особенно если на ней есть признаки ржавчины. К счастью, их можно устранить, используя натуральные продукты.

Следы ржавчины в конце концов придают вашему полу грязный вид. Поэтому Sante+ объяснили, как избавиться от этой проблемы с помощью простого приема.

Как убрать следы ржавчины на плитке природными средствами

1. Лимон для удаления ржавчины

Благодаря своей кислоте лимон является одним из самых лучших природных моющих средств, которые можно найти под рукой. Он способен устранить следы ржавчины, которые могут быть на полу.

Чтобы использовать его для этой цели, просто выжмите лимонный сок в миску и добавьте к нему щепотку соли. Затем налейте четверть чайной ложки этого раствора на следы ржавчины, оставьте действовать в течение 10 минут. Затем почистите старенькой, использованной зубной щеткой с мягкой щетиной.

2. Зубная паста для борьбы с ржавчиной

Паста действует как нежное и одновременно эффективное средство. Зубная паста с фтором удаляет, среди прочего, царапины и пятна. Если вы хотите избавить пол от пятен ржавчины, нанесите на нее тонкий слой зубной пасты. Затем с помощью старой зубной щетки с мягкой щетиной круговыми движениями потрите пораженный участок. В завершение очистите плитку чистой водой.

3. Белый уксус для удаления ржавчины

Нет лучшего домашнего средства, чем белый уксус. Кислотность белого уксуса может преодолеть самые стойкие следы, в том числе ржавчины. Для того чтобы ее преодолеть, вылейте три столовых ложки уксуса на следы ржавчины и оставьте на 5 минут. Затем чистой тряпкой очистите пол и повторите операцию столько раз, сколько нужно, пока не исчезнут все следы ржавчины.

4. Помидоры, чтобы избавиться от ржавчины

Помидоры очень эффективны в удалении ржавчины и минеральных отложений. Чтобы избавиться от легких следов ржавчины, особенно на керамических поверхностях, возьмите помидор и разрежьте его пополам, насыпьте щепотку соли на ржавое место и потрите его половиной помидора, затем дайте действовать до 7 минут. В завершение протрите мягкой тканью.

Напомним, что микроволновка – один из тех приборов, которые обязательно должны быть на каждой кухне. Когда дело доходит до размораживания пищи или разогрева блюд, мы обращаемся к нему. Однако мало кто знает, что микроволновка имеет и другие очень практичные и полезные функции.

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