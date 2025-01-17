Без одного важного документа украинцам не позволят пересечь границу со страной-соседом: что нужно иметь с собой

Украинцам, которые планируют пересечение границы с Молдовой на автомобиле, необходимо иметь действительный сертификат технического осмотра транспортного средства. Без этого документа въезд в страну будет невозможен.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС). По словам ведомства, новые правила, регулирующие въезд автотранспорта в Молдову, уже вступили в силу.

"Отныне водители должны иметь при себе действующий сертификат технического осмотра транспортного средства. Молдавская сторона сообщает, что это требование определено Правилами дорожного движения РМ, утвержденными Постановлением правительства РМ от 13.05.2009 №357", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что сертификат является необходимым требованием для пересечения границы, поскольку без него транспортные средства не допускаются на территорию Молдовы.

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Ранее подобные требования ввела и Румыния. Как сообщала ГМС, для въезда украинцам нужно иметь следующие документы:

действующее водительское удостоверение, соответствующее категории транспортного средства, которым он управляет;

свидетельство о регистрации транспортного средства.

"Упомянутая национальная правовая норма действует на всей территории Румынии и распространяется на всех лиц в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении от 1968 года (Венская конвенция). Таким образом, запрещается движение транспортных средств по дорогам общего пользования без периодического технического осмотра или с просроченным периодическим техническим осмотром", – разъяснили в ГМС.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие документы нужны, чтобы военнообязанный мог уехать за границу.

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