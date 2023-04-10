'Без остановки кошмарят оккупантов': бойцы 36-й бригады уничтожают врага на Донбассе дронами (видео)

Украинские военные продолжают держать оборону на разных участках фронта, в частности, в Донецкой области. Бойцы для этого используют беспилотник, чтобы дистанционно наносить удары по оккупантам.

В частности, ликвидацией захватчиков занимаются военные из 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского и 503-го отдельного батальона морской пехоты Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook.

"Наши казаки операторы дронов непрерывно кошмарят оккупантов на Донетчине. Вашему вниманию ночная работа 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского и 503 Отдельный батальон морской пехоты", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оккупанты перемещаются траншеями в ночное время. Определив месторасположение врага, оператор дрона сбрасывает гранату.

На следующих кадрах видно, как три врага двигаются в одном направлении, пока под ноги одного из них не прилетает граната из БПЛА. Также можно увидеть оккупантов вблизи техники, которые пытаются уползти прочь, но уже в следующее мгновение на них падает граната.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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