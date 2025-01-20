Без снега и морозов: климатологи объяснили, почему украинские зимы стали теплыми

В Украине 19 января традиционно празднуют День снега, однако из-за глобального потепления снеговые осадки стали редкостью. За последние годы количество снега значительно уменьшилось, что влияет не только на зимние развлечения, но и наносит ущерб экосистеме страны.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Климатические изменения, в частности, глобальное потепление, стали причиной значительного потепления зим в Украине.

За последние шесть десятилетий средняя температура в стране росла быстрее, чем в мире в целом. Например, в Киеве за последние три года не зафиксировали традиционные зимние температуры, ведь в течение зимних месяцев столбики термометров постоянно превышают 0 °C.

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Заметное потепление происходит именно в зимний период, что делает погодные условия менее стабильными. Светлана Краковская, возглавляющая лабораторию прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, отмечает, что зимы в Украине нагреваются быстрее всего по сравнению с другими сезонами.

Отсутствие снега несет серьезные опасности для природы. Снежный покров является ключевым источником влаги для почв, а его недостаток может привести к снижению урожайности. Кроме того, снег защищает растения от морозов, и без него корневая система уязвима к повреждениям. В горных районах, таких как Карпаты, это может представлять угрозу лесам.

Отсутствие снега создает дополнительные затруднения для диких животных. Без снежного покрова они становятся более уязвимыми перед хищниками, а также сталкиваются с проблемами во время зимовки, поскольку снег обеспечивает теплоизоляцию для грунтов. Его недостаток может вызвать эрозию почв и снижение их плодородия.

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Кроме экологических вызовов, климатические изменения имеют серьезные экономические последствия. Зимний туризм, особенно в горных районах, зависит от снега. Его дефицит приводит к сокращению доходов от зимних видов спорта и туристической отрасли.

На глобальном уровне Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и ЮНЕСКО объявили 2025 год Годом криосферы, чтобы акцентировать внимание на значимости снега, ледников и льда для климатической стабильности планеты.

Сохранение климата является ключевым для защиты снежного покрова и природных экосистем. Важно принимать все возможные меры для замедления климатических изменений и рационального использования природных ресурсов.

Напомним, ранее мы рассказывали о дате возвращения настоящей зимней погоды в Украину.

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