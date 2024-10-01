Без участия ТЦК: правительство разрешило военным частям вести мобилизацию напрямую

Правительство Украины сделало важный шаг, направленный на оптимизацию процесса мобилизации. Теперь военнообязанные и резервисты будут иметь больше свободы в выборе места службы.

По новому постановлению Кабинета Министров, право проводить мобилизацию напрямую получили командиры воинских частей. Это означает, что граждане, желающие присоединиться к защите Украины, смогут самостоятельно выбирать подразделение, в котором хотят служить и обращаться непосредственно к нему.

Ранее все вопросы, связанные с мобилизацией, решались через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Нововведение позволит избежать лишней бюрократии и позволит военнослужащим выбирать место службы в соответствии со своими навыками, опытом и желаниями.

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Командиры воинских частей получат полномочия самостоятельно выдавать направления на военно-врачебную комиссию и комплектовать свои подразделения добровольцами. Перечень воинских частей, которые могут осуществлять такой призыв, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По словам министра обороны Рустема Умерова, такое решение позволит более эффективно привлекать в ряды ВСУ мотивированных граждан и ускорит процесс формирования новых военных подразделений. "Это шаг навстречу нашим защитникам, которые хотят служить именно там, где они наиболее нужны", – отметил министр.

"Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирующим, что каждый и каждый сможет присоединиться туда, где его или его желания и умения совпадают с потребностями обороны", — прокомментировал министр.

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