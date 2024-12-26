Bitcoin-ETF от BlackRock фиксирует рекордный отток средств на фоне массового ухода из биткоин-фондов

Bitcoin-ETF от BlackRock пережил крупнейший однодневный отток средств за всю историю, в то время как биткоин-фонды в целом зафиксировали отток на $1,5 миллиарда за четыре торговых дня. Этот спад, произошедший накануне Рождества, подчеркивает сложный период для Bitcoin-ETF.

Рекордный отток из Bitcoin-ETF от BlackRock

24 декабря Bitcoin-ETF iShares от BlackRock (IBIT) зафиксировал отток на $188,7 миллиона, превысив предыдущий рекорд в $72,7 миллиона от 20 декабря, согласно данным CoinGlass. В целом 12 спотовых Bitcoin-ETF в США потеряли $338,4 миллиона на Рождество. С 19 декабря общий отток составил $1,52 миллиарда.

Другие ETF также столкнулись с значительными потерями. В частности, Bitcoin-фонды от Fidelity Wise Origin и ARK 21Shares потеряли $83,2 миллиона и $75 миллионов соответственно 24 декабря. Исключением стал Bitcoin-ETF от Bitwise, который зафиксировал приток в $8,5 миллиона.

Ethereum-ETF демонстрируют приток средств, несмотря на спад в биткоин-фондах

В отличие от биткоин-фондов, Ethereum-ETF показали устойчивость с двумя последовательными днями притока средств перед Рождеством. 24 декабря Ethereum-ETF привлекли $53,6 миллиона, а 23 декабря — $130,8 миллиона.

С момента запуска в июле Ethereum-ETF обрели значительную популярность, особенно в ноябре, что завершилось 18-дневным периодом притока средств, прерванным 18 декабря.

Ethereum может превзойти Bitcoin в январе

На момент публикации отчета Bitcoin торговался на уровне $98,035 (+4,59%), в то время как Ethereum стоил $3,420 (+3,28%), согласно данным CoinMarketCap. Аналитики отмечают силу Ethereum относительно Bitcoin, с коэффициентом ETH/BTC на уровне 0,035, что указывает на возможность превосходства Ethereum в первые месяцы 2025 года.

Bitcoin-ETF превышают золотые фонды по AUM

Несмотря на недавний спад, Bitcoin-ETF в США впервые превзошли золотые фонды по объему активов под управлением (AUM). По состоянию на 16 декабря биткоин-фонды совместно управляли более $129 миллиардами, обогнав золотые фонды, согласно K33 Research. Эта цифра включает как спотовые BTC-ETF, так и те, что отслеживают Bitcoin через финансовые деривативы, такие как фьючерсы.

Хотя Ethereum продолжает набирать обороты, последние рыночные колебания Bitcoin подчеркивают волатильность криптоинвестиций в конце года.

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