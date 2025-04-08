Биткоин дрожит из-за скачка облигаций США

Мировые финансовые рынки на этой неделе почувствовали сильный толчок: доходность 10-летних облигаций США внезапно возросла до 4,22% — самый высокий показатель за последние месяцы. повлиять на крипторинок, который, несмотря на децентрализованную природу, все больше зависит от глобального финансового климата.

В криптосообществе подобные новости вызывают беспокойство не зря, который до недавнего времени демонстрировал признаки стабильности, за сутки потерял до 10% от своей стоимости, лишь частично отыграв падение ближе к вечеру. этой игре, как бы ни хотелось противоположного, до сих пор остаются в группе "высокорискованных активов", от которых избавляются первыми.

Укрепление доллара — еще один фактор, придающий давлению. Когда индекс DXY стремительно растет, иностранным инвесторам становится менее выгодно покупать криптовалюту, так как она автоматически дорожает в пересчете с локальных валют. чувствует себя особенно уязвимой.

Интересно, что среди аналитиков нет единого мнения относительно причин этого скачка на рынке облигаций. Часть специалистов предполагает, что Китай мог массово продавать Treasuries — мол, в рамках торгового давления на США. интересная перспектива для криптовалют — как альтернативного актива, независимого от монетарной политики ФРС и глобальных банков.

Для криптоинвесторов этот момент критический. Мир финансов быстро меняется, и идея о биткоине как "цифровом золоте" снова проходит испытание извне.

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