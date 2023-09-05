Блестящие и яркие: неожиданные тренды для маникюра на лето 2023

В этом году модницам и модникам не стоит особо беспокоиться, какой цвет лака выбрать для ногтей. Стилисты говорят, что в трендах будут все цвета и почти все принты.

Летом воспользуйтесь возможностью носить более смелые и яркие нейл-арты. "И нет ничего лучше, как свежие, светлые и витаминные тона, чтобы сопровождать ваши солнечные дни", – пишет издание Sante.

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Какой маникюр выбрать летом:

Малиновый, или фуксия – он придаст ногтям больше блеска, интенсивности и красочности. Он идеально подходит для отдыха на пляже или для вечеринки летнего вечера.

Красный – классика, которая имеет много оттенков: от яркого "кровавого" до цвета заката. Такой маникюр подойдет к любому стильному летнему наряду.

Неоновые ногти или ярко-желтые – для солнечных дней. Яркие цитрусовые цвета будут в трендах как никогда. На руках и ногах этот лак станет украшением вашего стиля. Если желтый маникюр слишком "экзотический", попробуйте соединить разные цвета на разных ногтях, а какие-то из них покрасьте в желтый.

Беззаботная небесная лазурь – чтобы добавить настроение и легкость. Этот мягкий цветной тренд лета 2023 – один из фаворитов. Он даже оказывает успокаивающий эффект. А еще идеально подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей.

Пастельный фиолетовый – этот приподнятый цвет можно нанести в три слоя, чтобы получить более насыщенный маникюр. А еще можно добавить серебристого или золотого блеска, напоминающего блеск лучей солнца.

Лавандовый цвет будет тоже в тренде – он подойдет для тех, кто ищет гармонию и спокойствие.

Белый – от полупрозрачного до насыщенного молочного. Попытайтесь соединить "белый" маникюр со светло-бежевым, коричневым или бледно-розовым. А еще можно добавить оттенки серого, розового или фиолетового.

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Французский маникюр с интересными деталями – к нейтральной основе можно добавить несколько изюма на кончиках ногтей.

Ярко-зеленый или лайм – для лета нет ничего лучше ярко-зеленого. Не слишком темный, не слишком светлый, этот цвет вдохновлен природой.

Предлагаем узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.

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