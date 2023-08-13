Блогерша вымыла голову Coca-Cola и показала результат на видео

Популярный газированный напиток "Coca-Cola", хорошо зарекомендовавший себя для мытья кухонной утвари и промывки канализационных труб, можно использовать и для мытья головы. Это доказала блогерша, которая решила испытать этот необычный метод ухода за волосами.

Результат поразил не только женщину, но и всех ее подписчиков, увидевших ее видео на YouTube.

Девушка использует "Кока-Колу" как средство по уходу за своими волосами и утверждает, что этот газированный напиток может не помогать качественно очистить волосы и кожу головы, но имеет другой эффект.

Читайте также: Как сохранить красивые волосы и предотвратить облысение: пять советов, которые должна знать каждая девушка

Сразу после процедуры волосы приобретают объем, а укладка волос выглядит так, будто его сделали профессионалы в салоне красоты.

Некоторые подписчики женщины напомнили, что "Кока-Кола" содержит много сахара, поэтому пряди волос могут слипнуться. Поэтому использовать этот метод для ухода за волосами следует осторожно и не слишком часто.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!