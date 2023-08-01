Блоггерша раскрыла секрет профессионального средства для чистки духовок за 5 минут

Как быстро и легко почистить духовку за 5 минут

Профессиональные уборщики имеют много ценных знаний по советам и приемам уборки. Одна блоггерша поделилась хитрым трюком, который упростит самую неприятную часть уборки – чистку духовки.

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Кейси Стивенс, владелица компании Big Clean Co, в своем Instagram заявила, что перед началом процесса чистки духовки следует нагреть ее. Такой подход размягчит жир и сократит время очищения. Кроме того, Кейси указала на то, что многие этикетки на баллончиках с едким спреем для духовки рекомендуют время очищения теплой духовки, гораздо короче, чем холодной.

Однако Стивенс предупреждает, чтобы не разогревать духовку до такой температуры, что может оказаться опасной для тела. Она подчеркивает, что разогревать ее следует осторожно.

Ее совет одобрили подписчики в Instagram, вспоминая, что чистка духовки может быть достаточно неприятной и изнурительной. Некоторые пользователи также поделились собственными приемами для упрощения работы, например, использование посудомоечной машины для мытья решеток, изготовленных из нержавеющей стали, чтобы избежать сложной ручной чистки.

Другая чистящая компания, Sparkle and Shine, рекомендует нагреть духовку примерно до 90°C, чтобы эффективно разрыхлить запеченную пищу и уничтожить бактерии.

The Cleaning Collective советует подойти к нагреву духовки тщательно, нагрев ее в течение 45 минут, после чего дать ей остыть. Когда образуется конденсат, духовка будет готова к эффективной чистке.

Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.

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