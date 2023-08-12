Бодрит и повышает работоспособность: польза и правила приготовления чая матча

Чай матча – это традиционный японский чай. Однако, в последние годы он приобрел популярность в мировых кафе, заменив кофе как здоровый альтернативный напиток.

Об этом пишет radiotrek.

Что такое чай матча?

Матча – это порошок, который изготавливается из измельченных молодых чайных листьев, размолотых на каменных жерновах. Идеальное качество матча достигается только на японских плантациях. Перед сбором урожая, который осуществляется в конце весны или начале лета, чайные кусты растения Camellia Sinensis защищают специальными навесами. Матча содержит в 137 раз больше антиоксидантов, чем обычный зеленый чай, и в 70 раз больше, чем апельсиновый сок, что ставит его в ряд лидеров по количеству антиоксидантов среди всех продуктов.

Процесс приготовления чая матча таков:

После сбора урожая листья обрабатывают паром, сушат, удаляют стебли и прожилки, после чего размалывают на мелкий порошок – это и есть настоящий чай матча. Важно также учитывать условия хранения и транспортировки. Матча должна быть плотно упакована, защищена от света и храниться в прохладном месте.

Какие преимущества употребления чая матча?

Матча вызывает бодрость, как и кофе, однако влияние на организм менее интенсивно и длительно. Он не сопровождается учащенным сердцебиением или потливостью, что свойственно после употребления кофе. Вместо этого он повышает рабочую производительность, обеспечивает сосредоточенность на задании в течение длительного времени и положительное настроение.

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Как приготовить чай матча?

Для приготовления чая матча следует использовать традиционную посуду: керамическую чашу, бамбуковый венчик, бамбуковую мерную ложку и, конечно, сам чай матча, который имеет свежий аромат молодых чайных листьев.

Приготовление чая матча:

Прогрейте чашу горячей водой и подогрейте венчик, погрузив его на 10-15 секунд. Вымойте чашу. Измерьте примерно 2 грамма матча с помощью мерной бамбуковой ложки и налейте в чашу. Добавьте 60–80 мл предварительно нагретой воды (температура 70–80 градусов). Движениями выгибайте венчик зигзагообразно, взбивая матча на поверхности жидкости до образования стойкой пены.

Напомним, мы уже писали, о плюсах и минусах чая.

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