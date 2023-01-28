Боец ВСУ спас питона в Купянске, которого оккупанты бросили в уничтоженном танке (видео)

В сети показали рептилию по кличке Купянск, спасенную во время боев на Харьковщине. Питона нашли у заброшенного танка.

Об интересной находке говорится в сюжете Суспільне. Спас пресмыкающееся боец по имени Богдан.

"Я подбегаю, ловлю его как канат, и тяну за собой. Отбежал немного, свернул его в клубок, под курткой зажал и побежал дальше, потому что танк начал взрываться. Добежал до разбитого дома, нашел мешок и положил его туда", - вспоминает Богдан. .

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Он рассказал, что оккупанты похитили змею из элитной бани в Купянске во время оккупации. Событие произошло в сентябре, когда россияне покинули питона умирать в уничтоженном ВСУ танке.

По его мнению, питон мог заползти в танк и сам. В то же время, по другому предположению, он мог быть украден для еды. Такие случаи, по словам бойца, были очень частыми при изучении позиций оккупантов.

В настоящее время питона приютил профессор Харьковского университета имени Каразина Дмитрий Шабанов.

Напомним, что украинские военные часто спасают животных. Об одном таком случае по спасению голодного сфинкса рассказывают бойцы 14-й ОМБР.

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