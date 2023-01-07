'Боевая мышь, осталось только научить': бойцы ВСУ показали забавное видео с мышонком

Бойцы Вооруженных Сил Украины на фронте приютили маленького мышонка, который заполз к ним в окоп. Мышь настолько доверилась нашим защитникам, что спокойно сидела на руке у военнослужащего.

Защитники показали видео со своим новым любимцем.

На нем видно, как мышонок начинал громко пищать, когда его пытались погладить собратья военного, у которого мышь сидела на руке.

"О, поймали, боевая мышь, только научить осталось", – пошутили бойцы, приютившие малышку.

Когда же мышь удалось погладить, один из военных сказал: "Малый ВСУшник наш. Позывной Миша".

Военнослужащий, державший мышонка на руке, пытался взять ее в перчатку и выпустить на землю, однако она явно не желала сползать и продолжала лазить по рукаву бойца.

Собратья бойца сказали ему: "Да пусть олзает, наш домашний".

Напомним, в ноябре 2022 года бойцов ВСУ пришла лиса – она с радостью лакомилась сосисками, которыми ее угощали наши защитники.

А в Харьковской области бойцы 14-й Отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого нашли в лесу "лысого" кота. Они передали его журналистке, которая сейчас его воспитывает.

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