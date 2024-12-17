Бойко пришел на допрос в СБУ: подробности

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко во вторник 17 декабря пришел на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом пишет УП.

По данным источника, спецслужба вызвала политика на допрос по поводу его последних заявлений.

Напомним, в Москве убит начальник войск радиационной и химической защиты Игорь Кириллов.

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