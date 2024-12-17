Бойко пришел на допрос в СБУ: подробности
Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко во вторник 17 декабря пришел на допрос в Службу безопасности Украины.
Об этом пишет УП.
По данным источника, спецслужба вызвала политика на допрос по поводу его последних заявлений.
Напомним, в Москве убит начальник войск радиационной и химической защиты Игорь Кириллов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!