Бойцы 103 бригады показали, как эффективно 'выкуривают оккупантов из их нор' на востоке

На восточном направлении фронта бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины провели "дератизацию российских крыс", скрывавшихся в вырытых окопах. Работа наших защитников попала в беспилотный объектив.

На странице бригады в Фейсбуке сообщается, что аэроразведчики заметили скрывавшегося в окопах врага, вырытых среди кустов и деревьев. Точные сбросы боеприпасов с дронов врага были уничтожены.

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"Меткое попадание в цель! Так аэроразведчики 103 бригады выкуривают оккупантов из их нор на восточном направлении боевых действий. Мы же предупреждали, что ни один оккупант не скроется от пристальных глаз нашей разведки. Но похоже, российские зайды плохо учатся. Вот еще один урок для врага: не помогли ни деревья, ни маскировка Два сброса боеприпасов попадают точно в цель и у врага +1 груз "200", – прокомментировали видео своей точной работы наши защитники.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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