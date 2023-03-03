Бойцы 105 бригады отразили вражеское наступление возле Бахмута и взяли пленных (видео)

Воины из 105 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ вблизи Бахмута отразили враждебное наступление и смогли взять в плен пятерых российских интервентов. Среди пленных оказался россиянин, у которого украинские корни.

Видео с пленными россиянами бойцы 105 бригады ТРО выложили на своей странице в Facebook. Теперь обменный фонд пополнился.

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"При штурме украинских позиций вблизи Бахмута военнослужащие бригады отразили враждебное наступление. Пять оккупантов взяли в плен. Как выяснилось впоследствии, среди пленных есть россиянин, чей отец родом из Тернополя", — рассказали защитники.

Когда они спросили у российского военнослужащего, почему он воюет против украинцев, тот ответил: "так мать же русская".

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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