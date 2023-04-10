Бойцы 28 ОМБр устроили 'зажигательный понедельник' для россиян (видео)

Воины из 28-й Отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода ликвидировали состав инженерных боеприпасов русских боевиков. Работа артиллеристов попала на видео.

Бойцы 28 ОМБр на странице бригады в Facebook опубликовали кадры, снятые с дрона – аэроразведчики зафиксировали состав инженерных боеприпасов врага. После передачи координат артиллерии запасы россиян были значительно сокращены. Погибли ли вражеские интервенты во время атаки на склад, не уточняется.

Читайте также: Танкисты 92-й бригады помогли пехоте уничтожить врага под Бахмутом

"Наши артиллеристы уверены, что как неделю начнешь, так ее и проведешь. Поэтому понедельники для оккупантов особенно "зажигательны", — прокомментировали это видео наши защитники.

На днях Рыцари Зимнего Похода провели операцию по уничтожению вражеской пехоты в укрытии:

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!