Бойцы 3-й ОШБр зачистили позиции от окупантов в Харьковской области: видео ближнего боя

На севере Харьковской области бойцы третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины зачистили позиции. В результате российские оккупанты понесли потери в живой силе.

Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службе бригады в Telegram. Ролик был снят на GoPro бойца с позывным "Чуком".

Группы бойцов Третьей штурмовой зачищали позиции, пока оккупанты продолжали в них запрыгивать, говорится в сообщении.

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Военные рассказали, что до того, как украинцы пристрелили противника, он успел воскликнуть "свои" и "на помощь".

В опубликованном ролике показано, как украинские бойцы зачищали окопы. Во время ближнего стрелкового боя 3-я ОШБр успешно ликвидировала оккупантов и освобождала от них украинскую землю.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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