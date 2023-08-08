Бойцы 31-й бригады устроили россиянам 'пламенное шоу' кассетными боеприпасами (видео)

Украинские воины из 31 отдельной механизированной бригады уничтожили расчет гаубицы Д-30 российских боевиков. Наши бойцы применили сначала фугасные снаряды, а добили врага кассетными боеприпасами.

Видео ликвидации окупантов обнародовали на Фейсбук-странице 31-й отдельной механизированной бригады.

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Отмечается, что аэроразведчики из дрона заметили, где враг спрятал свою гаубицу Д-30. Координаты получили бойцы, работающие на гаубице М109L.

"Сначала "поджариваем" фугасными снарядами, затем немного кассетных снарядов добавляют "блюда" стрижки", — шутят воины 31-й ОМБр.

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"Наши бойцы прекрасно работают на М109L, а кассетные боеприпасы делают настоящее пламенное шоу, где россияне горят ярче солнца. Корректировка: 116 батальон 110-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ", — прокомментировали это видео.

Напомним, пилоты первой роты БПЛА совместно с расчетом 2-го взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР обнаружили и уничтожили состав БК и ГСМ в районе н.п. Зайцево в Донецкой области.

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