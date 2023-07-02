Бойцы 36 ОБМП показали взрывное видео уничтожения ЗРК 'Стрела' и 'Мста-С' врага

На одном из направлений фронта благодаря совместной работе аэроразведчиков и артиллеристов были ликвидированы российские зенитно-ракетный комплекс "Стрела" и самоходная гаубица "Мста-С".

Видео уничтожения вражеской военной техники поделились бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в своем Телеграмм-канале.

На кадрах можно увидеть, как аэроразведчики заметили вражеское вооружение среди посадок, передали координаты артиллеристам, а те обезвредили его точными выстрелами.

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"Дует аэроразведчиков подразделения "Совы" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского и собратьев-артиллеристов филигранно уничтожает вражеские ЗРК "стрела" и самоходную гаубицу "Мста-С"". – прокомментировали эти кадры наши защитники.

Справка:

Гаубица "Мста-С" - одна из самых мощных артиллерийских систем в российском вооружении. Стреляет калибром 152 мм. Имеет дальность стрельбы до 29 км и способна выстреливать разнообразные артиллерийские снаряды, включая взрывные, кумулятивные и наводящие.

"Мста-С" монтируется на базе тяжелого шасси с обеспечением высокой маневренности.

Зенитно-ракетный комплекс "Стрела" (также известный как "Стрела-10") является российской системой противовоздушной обороны, разработанной для защиты от воздушных целей, в частности самолетов и вертолетов. ЗРК "Стрела" использует ракеты с управляемыми снарядами для поражения воздушных целей. Комплекс может выстреливать ракеты на расстояние до 5 км и на высоту до 3,5 км.

ЗРК "Стрела" имеет мобильную платформу на базе грузовика, что позволяет быстро перемещаться и разворачиваться в необходимых местах. Этот комплекс оснащен системой управления огнем, обеспечивающей высокую точность и эффективность поражения целей. Она включает в себя радар для обнаружения воздушных целей, систему наведения ракет на цель и систему огневого управления.

Напомним, на днях украинские военные из состава Центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали 50 единиц российской техники.

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