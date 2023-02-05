Бойцы 406 ОАБр показали ликвидацию врага и его военной техники из 'трех топоров' (видео)

Украинские бойцы уничтожили две вражеские установки зенитно-ракетного комплекса Тор-М2ДТ и артиллерийские установки разных калибров. Отработка по военной технике врага прошла на Херсонском направлении.

Как сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления, по кафиров и их технике работали пушкари 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова (КМП ВМС ВС Украины). Защитники использовали для "утилизации" кафиров американскую гаубицу М777, которую в народе прозвали "три топора".

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"За день расчет "отправляет" от 20 до 120 снарядов в "подарок" врагу. Только за последние дни счет "алмазовцев" пополнили две уничтоженные вражеские установки ЗРК Тор-М2ДТ и артиллерийские установки разных калибров", — прокомментировали кадры своей работы бойцы 406 ОАБр.

Справка: гаубицы М777 являются самыми легкими из тех, кто имеет калибр 155 миллиметров, они на 42% легче предшественников М198. Воины ВСУ прозвали их "три топора".

Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение вышло в войне в Афганистане.

Ее обслуживают как минимум пять человек.

Гаубицы М777 обладают цифровой системой управления огнем Digital Gun Management System производства компании Leonardo MW.

Это оружие может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км. При использовании таких снарядов одна батарея может покрывать огнем территорию площадью до 1250 квадратных километров.

Смотрите также видео эффективного применения гаубицы М777.

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