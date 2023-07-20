Бойцы 45-й бригады показали мощное видео уничтожение вражеской гаубицы Д-20 со снарядами
В Донецкой области недалеко от Бахмута воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ выследили из дрона вооружения врага и уничтожили его. 45-я бригада взорвала российскую гаубицу Д-20.
Как сообщили в Службе по связям с общественностью 45 ОАБр, вместе с гаубицей были ликвидированы и боеприпасы врага. Видео опубликовано на странице бригады в Facebook.
"45 ОАБр во взаимодействии с 56 ОМПБр: точный карающий огонь. Бахмутское направление", – говорится в описании этих кадров.
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Справка: Д-20 – это 152-мм пушка-гаубица, разработанная в СССР в 1950-х годах. Она является одной из самых распространенных орудий в мире и ее используют более 50 стран. Д-20 может вести огонь разными типами боеприпасов, включая осколочные, фугасные, бронебойные и противотанковые. Она имеет максимальную дальность стрельбы 17,4 км.
Д-20 очень надежна и легка в использовании пушкой. Она может быть буксирована тягачем или перевозиться на автомобиле. Д-20 является основным оружием артиллерии армии рф, и она активно использовалась во многих конфликтах, в частности во Второй чеченской войне, войне в Сирии и вторжении россии в Украину.
Основные характеристики Д-20:
- Калибр: 152 мм
- Длина ствола: 27,4
- Максимальная дальность стрельбы: 17,4 км
- Вес: 7,2 тонны
- Экипаж: 6 человек
Напомним, вблизи поселка Зайцево Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан".
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