Бойцы 53-й бригады уничтожили колонну вражеской техники (видео)

Украинские военные на одном из участков фронта остановили движение колонны вражеской техники. В частности, наши защитники уничтожили танк оккупантов.

Ликвидацией противника занимались бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook.

"Продолжаем убирать разный хлам с украинской земли", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть движение колонны вражеской техники. В определенный момент украинские военные наносят точный удар и обезвреживают танк.

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Российская техника начинает гореть, а оккупанты пытаются бежать с того места. Впрочем, как указали бойцы 53-й ОМБр, пехоте далеко уйти не удалось.

Точное количество уничтоженных оккупантов, время и место ликвидации вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, что украинские военные под Бахмутом выбили "вагнеровцев" из окопов. Это удалось сделать бойцам 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады в ближнем бою.

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