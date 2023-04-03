Бойцы 66 бригады из 'Стугны' уничтожили вражескую МТЛБ вместе с экипажем (видео)

Воины из 66 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ точным ударом из "Стугны" ликвидировали вражеский многоцелевой плавающий бронетранспортер. Видео уничтожения МТЛБ попало в объектив камеры, установленной на беспилотнике.

Этими кадрами поделились на странице 66 бригады в Фейсбуке. Отмечается, что МТЛБ враг был ликвидирован вместе с экипажем благодаря противотанковому ракетному комплексу "Стугна".

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"Отличная работа расчета ПТРК "Стугна" 66 ОМБр по уничтожению МТЛБ с экипажем врага", — подписали это видео бойцы из 66 ОМБр.

Напомним, ранее бойцы из бригады "Красная калина" показали, как метко уничтожали врага из дронов.

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