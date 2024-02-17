Бойцы "Азова" уничтожили российского комбата под Кременной (видео)
Бойцы из 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожили российский комбат. Это произошло в лесах под Кременной.
Об этом сообщили в пресс-службе НГУ в Telegram 17 февраля. Российские военные пытались эвакуировать тело убитого офицера в Кременную.
12 бригада специального назначения "Азов" НГУ ликвидировала российского комбата в лесах под Кременной, говорится в сообщении.
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По блиндажу Вооруженных сил Российской Федерации нанесла удар артиллерия бригады "Азов" во взаимодействии с аэроразведкой. Кроме этого, украинские бойцы узнали радиоперехват оккупантов о смерти российского командира. Его тело пытаются эвакуировать в Кременную.
"200 комбата несут. И просят помощи вывезти его в Кременную", – сказал российский военный.
В НГУ опубликовали видео с беспилотного летательного аппарата, на котором показали взрыв после удара по блиндажу ВС РФ. После этого в небо взвился огонь и густой черный дым.
Ранее аэроразведчики роты ударных беспилотников "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали, как курят технику кафиров.
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