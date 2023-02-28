Бойцы из 40 ОАБр точным выстрелом ликвидировали российскую САУ "Мста-С" (видео)
Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко из гаубицы ликвидировали российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", которую пытались спрятать оккупанты.
Видео своей работы артиллеристы Великокняжеской бригады сняли с помощью дрона и выложили в Фейсбук.
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Аэроразведчики зафиксировали, где россияне установили САУ, передали координаты артиллеристам, а те завершили дело точным выстрелом. Была ликвидирована 152-мм самоходная гаубица 2С19 Мста-С.
Также на видео попали кадры уничтожения значительного количества военной техники россиян, среди прочих на видео можно увидеть грузовики, автоцистерну с топливом и БМП врага.
"Громом и пламенем! Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко", - прокомментировали эти кадры бойцы из 40 ОАБр.
Справка:
152-мм САУ 2С19 "Мста-С" – самоходная артиллерийская установка.
152-мм САУ 2С19 "Мста-С" предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника.
Характеристики:
- Начало серийного производства: 1989г.
- Боевой расчет (экипаж) 5 человек
- Полный боевой вес 42000 кг.
- Дальность стрельбы: обломочно-фугасным снарядом – 24000 м.
- Практическая быстрострельность – 7-8 п/мин.
- Общая длина установки 11,917 м
- Длина корпуса примерно 7 м
- Ширина 3,38 м
- Высота 2,985 м
- Запас хода 500 км
- Глубина брода – без подготовки 1,5м.
- ОПВТ – 5 м
- Силовая установка – дизель В-84А мощностью 780 л.
- Угол горизонтальной наводки составляет 360 градусов.
Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.
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