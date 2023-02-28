Бойцы из 40 ОАБр точным выстрелом ликвидировали российскую САУ 'Мста-С' (видео)

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко из гаубицы ликвидировали российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", которую пытались спрятать оккупанты.

Видео своей работы артиллеристы Великокняжеской бригады сняли с помощью дрона и выложили в Фейсбук.

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Аэроразведчики зафиксировали, где россияне установили САУ, передали координаты артиллеристам, а те завершили дело точным выстрелом. Была ликвидирована 152-мм самоходная гаубица 2С19 Мста-С.

Также на видео попали кадры уничтожения значительного количества военной техники россиян, среди прочих на видео можно увидеть грузовики, автоцистерну с топливом и БМП врага.

"Громом и пламенем! Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко", - прокомментировали эти кадры бойцы из 40 ОАБр.

Справка:

152-мм САУ 2С19 "Мста-С" – самоходная артиллерийская установка.

152-мм САУ 2С19 "Мста-С" предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника.

Характеристики:

Начало серийного производства: 1989г.

Боевой расчет (экипаж) 5 человек

Полный боевой вес 42000 кг.

Дальность стрельбы: обломочно-фугасным снарядом – 24000 м.

Практическая быстрострельность – 7-8 п/мин.

Общая длина установки 11,917 м

Длина корпуса примерно 7 м

Ширина 3,38 м

Высота 2,985 м

Запас хода 500 км

Глубина брода – без подготовки 1,5м.

ОПВТ – 5 м

Силовая установка – дизель В-84А мощностью 780 л.

Угол горизонтальной наводки составляет 360 градусов.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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