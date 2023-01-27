Бойцы из 45 ОАБр показали ликвидацию более 30 вагнеровцев недалеко от Соледара (видео)

На Соледарском направлении бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины удалось обнаружить из дрона отряд российских захватчиков. Бойцы ВСУ ликвидировали врага.

Как сообщила 45 ОАБр в своем Телеграмм-канале, было ликвидирована "очередная партия "подъехавших" оккупантов". Войска рф не досчитаются более 30 наемников из ЧВК "Вагнер".

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Бойцы показали видео, как "заканчивают свои контракты вагнеровцы в Украине", которое им удалось снять с дронов.

"Так по-настоящему выглядит судьба вагнеровцев под их любимый трек. Каждый день на одних и тех же участках, помогая пехоте, мы уничтожаем очередную партию "подъехавших" оккупантов. Более 30 вагнеровцев за считанные минуты разорвали свои контракты досрочно в наших полях", – прокомментировали эти кадры украинские защитники.

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