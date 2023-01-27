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Война в Украине

Бойцы из 45 ОАБр показали ликвидацию более 30 вагнеровцев недалеко от Соледара (видео)

Былим Елена

Бойцы из 45 ОАБр показали ликвидацию более 30 вагнеровцев недалеко от Соледара (видео)

На Соледарском направлении бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины удалось обнаружить из дрона отряд российских захватчиков. Бойцы ВСУ ликвидировали врага.

Как сообщила 45 ОАБр в своем Телеграмм-канале, было ликвидирована "очередная партия "подъехавших" оккупантов". Войска рф не досчитаются более 30 наемников из ЧВК "Вагнер".

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Бойцы показали видео, как "заканчивают свои контракты вагнеровцы в Украине", которое им удалось снять с дронов.

"Так по-настоящему выглядит судьба вагнеровцев под их любимый трек. Каждый день на одних и тех же участках, помогая пехоте, мы уничтожаем очередную партию "подъехавших" оккупантов. Более 30 вагнеровцев за считанные минуты разорвали свои контракты досрочно в наших полях", – прокомментировали эти кадры украинские защитники.

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