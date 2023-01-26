Бойцы ВСУ устроили оккупантам 'современное Супер Марио' на восточном фронте (видео)

Бдительные операторы дронов зафиксировали перемещение оккупантов в посадках на восточном фронте. Враг был ликвидирован.

Видео уничтожения российских захватчиков показали бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона. Они выложили его в своем Телеграмм-канале.

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"Современное Супер Марио", – говорится в описании этих кадров.

Также бойцы 10 ОГШБр показали, как из дрона выследили враждебные позиции – оккупанты прятались среди удлиненных окопов и рыли "норы" в посадках. Однако это не спасло от расправы.

"Мы будем уничтожать врага до последнего снаряда, до последнего дыхания. Каждый день, каждую минуту нашей жизни, пока не победим! За каждого воина, за каждого украинца, за наши города и села, за каждый клочок родной земли", — отметили воины 109-го отдельного горно-штурмового батальона.

Ранее мы писали, как бригада быстрого реагирования по артиллерии уничтожила место скопления оккупантов в Бахмуте.

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