Бійці ЗСУ влаштували окупантам 'сучасне Супер Маріо' на східному фронті (відео)

Пильні оператори дронів зафіксували переміщення окупантів у посадках на східному фронті. Ворога було ліквідовано.

Відео знищення російських загарбників показали бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Вони виклали його у своєму Телеграм-каналі.

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Відео дня

"Сучасне Супер Маріо", – йдеться в описі до цих кадрів.

Також бійці 10 ОГШБр показали, як з дрона вислідили ворожі позиції – окупанти ховалися серед довжелезних окопів та рили "нори" у посадках. Проте це не врятувало їх від розправи.

"Ми будемо нищити ворога до останнього снаряду, до останнього подиху. Кожен день, кожну хвилину нашого життя, аж допоки не переможемо! За кожного воїна, за кожного українця, за наші міста та села, за кожен клаптик рідної землі", – зауважили воїни 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

Раніше ми писали, як бригада швидкого реагування з артилерії знищила місце скупчення окупантів у Бахмуті.

Також читайте, як росіяни обстріляли забороненими снарядами один з українських населених пунктів. На місці обстрілу виникла "пекельна пожежа".

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