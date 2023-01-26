Даніель Салем показав відео, як бійці ЗСУ співали гімн разом із пораненим побратимом під час евакуації човном (відео)

Відомий український телеведучий Даніель Салем, який наразі воює проти російських інтервентів на фронті, показав відео, як бійцям ЗСУ довелося човном евакуювати пораненого побратима. Щоб підбадьорити його, пораненому заспівали гімн України.

Відео евакуації Даніель Салем показав в Інстаграмі. На кадрах модна побачити, як поранений лежить, а йому обробляють праву руку.

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Один з бійців сидить біля побратима та тримає його за ліву руку. На правій руці пораненого хтось інший у захисних рукавичках робить йому перев'язку. У цей момент вон разом починають співати гімн України.

Відео дня

Також днями Салем Даніель у соцмережах показав побратима, який врятував йому життя. Бійця звуть Славко Кондратюк, його поранили.

Даніель каже, що Славко під час контактного бою на Херсонщині прикрив його, отримавши поранення в руку.

"Так просто написати: дякую тобі, що прикрив. Але так важко пояснити, скільки стоїть за цим. У той момент, коли ти почув моє "порожній", коли у мене закінчився короб з кулеметним боєприпасом, ти витяг з рюкзака інший короб, подав його мені і перекрив вогнем у сторону ворога. Без сумніву! Жодного зайвого руху. Воїн, навіть коли прилетіло",– розповів він.

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