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Війна в Україні

Прикордонники показали відео, як їм вдалося захопити ворожу позицію біля Бахмута

Билім Олена

Прикордонники показали відео, як їм вдалося захопити ворожу позицію біля Бахмута

Поблизу міста Бахмут Донецької області, де тривалий час точаться запеклі бої з ворогом, один з підрозділів ЗСУ зміг "вибити" окупантів з ворожої позиції та закріпитися на ній. Втрати противника уточнюються.

Про цей випадок повідомила Державна прикордонна служба України. У ДПСУ зазначили, що це сталося 22 січня.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби, захисники Бахмута, активно використовують наявне важке озброєння для оборони й контратак біля цього міста-фортеці. Учора один з прикордонних підрозділів, який нещодавно витримав ряд штурмових ударів противника, просунувся вперед та зайняв позицію окупантів. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники змусили ворога покинути свій рубіж та втекти, бо окупантів піддали потужному вогневому ураженню.

"Наші бійці зачистили місцевість та закріпились на ній. Втрати противника уточнюються", – додали в ДПСУ.

Раніше ми писали, як бригада швидкого реагування з артилерії знищила місце скупчення окупантів у Бахмуті.

Читайте також, як росіяни обстріляли забороненими снарядами один з українських населених пунктів. На місці обстрілу виникла "пекельна пожежа".

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