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Война в Украине

Пограничники показали видео, как им удалось захватить вражескую позицию возле Бахмута

Былим Елена

Пограничники показали видео, как им удалось захватить вражескую позицию возле Бахмута

Вблизи города Бахмут Донецкой области, где длительное время идут ожесточенные бои с врагом, одно из подразделений ВСУ смогло "выбить" оккупантов из враждебной позиции и закрепиться на ней. Утраты противника уточняются.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. В ГНСУ отметили, что это произошло 22 января.

"Военнослужащие Госпогранслужбы, защитники Бахмута, активно используют имеющееся тяжелое вооружение для обороны и контратак возле этого города-крепости. Вчера одно из пограничных подразделений, недавно выдержавшее ряд штурмовых ударов противника, продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. минометов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники заставили врага покинуть свой рубеж и убежать, потому что оккупантов подвергли мощному огневому поражению.

"Наши бойцы зачистили местность и закрепились на ней. Потери противника уточняются", – добавили в ГНСУ.

Ранее мы писали, как бригада быстрого реагирования по артиллерии уничтожила место скопления оккупантов в Бахмуте.

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