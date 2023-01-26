Даниэль Салем показал видео, как бойцы ВСУ пели гимн вместе с раненым собратьем во время эвакуации на лодке (видео)

Известный украинский телеведущий Даниэль Салем, воюющий против российских интервентов на фронте, показал видео, как бойцам ВСУ пришлось лодкой эвакуировать раненого побратима. Чтобы подбодрить его, раненому спели гимн Украины.

Видео эвакуации Даниэль Салем показал в Инстаграме. На кадрах модно увидеть, как раненый лежит, а ему перевязывают правую руку.

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Один из бойцов сидит возле брата по оружию и держит его за левую руку. На правой руке раненого кто-то другой в защитных перчатках делает ему перевязку. В этот момент они вместе начинают петь гимн Украины.

Видео дня

Также на днях Салем Даниэль в соцсетях показал побратима, спасшего ему жизнь. Бойца зовут Слава Кондратюк, его ранили.

Даниэль говорит, что Слава во время контактного боя в Херсонской области прикрыл его, получив ранение в руку.

"Так просто написать: спасибо тебе, что прикрыл. Но так трудно объяснить, сколько стоит за этим. В тот момент, когда ты услышал мой "пустой", когда у меня кончился короб с пулеметным боеприпасом, ты вытащил из рюкзака другой короб, подал его мне и перекрыл огнем в сторону врага. Без сомнения! Никакого лишнего движения. Воин, даже когда прилетело", – рассказал он.

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