Бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить 'Шилку' и 'Зоопарк' врага

Бойцы из 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола на одном из направлений фронта ликвидировали состав боеприпасов врага, пункт управления и множество военной техники россиян.

Кадрами своей работы они поделились в соцсетях. Уничтожение вражеской техники попало в объектив беспилотника.

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На кадрах можно увидеть сначала уничтожение боеприпасов россиян. Затем – зенитной самоходной установки "Шилка". Также в объектив дрона попала ликвидация пушки 2А36 "Гиацинт" вместе с боекомплектом. Затем прилет произошел по враждебному радиолокационному комплексу разведки и контролю стрельбы "Зоопарк". А еще – по пункту управления на БТР.

"Кто освобождает этот район? 44-й бригады дивизион! Кто для орков страшен сон? Еще один дивизион!", – подписали это видео бойцы из 44 ОАБр.

Ранее контрразведчики Службы безопасности Украины показали, как "намолотили" десятки единиц российской техники.

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