Бойцы из 'Красной калины' в Донецкой области ликвидировали полевой состав из БК россиян (видео)

Украинские защитники на одной из самых горячих точек фронта ликвидировали наблюдательный пункт российских боевиков. Также был уничтожен полевой состав с боекомплектом оккупантов.

Видео работы наших бойцов по враждебным позициям на Донецком направлении было снято с дрона. Им поделилось в соцсетях Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины.

Читайте также: Бойцы ВСУ с помощью Excalibur уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Палантин" (видео)

"На Донецком направлении гвардейцы бригады "Красная калина" совместно с ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт и схрон с боеприпасами. Обнаружить врага помогли разведывательные действия нацгвардейцев. Координаты были переданы собратьям из других Сил обороны, которые точным попаданием артиллерии уничтожили" к этим кадрам.

Справка: "Красная калина" – это бригада Национальной гвардии Украины. Главный лозунг бригады – "Враг тлеет, где калина краснеет". "Красная Калина" была создана на базе 8-го полка оперативного назначения им. Ивана Богуна, также известен как Калиновский.

Бойцы из этой бригады принимали участие в освобождении Киева, боевых действиях в населенных пунктах Северодонецк, Лисичанск и Белогоровка Луганской области, Спорное и Верхнекаменное Донецкой области.

Предлагаем узнать, как украинским бойцам удалось уничтожить БМ-21 "Град", САУ 2С3 "Акация", два танка Т-72Б и БМП-2.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!