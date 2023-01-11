Бойцы Нацгвардии уничтожили 4 БМП и 1 танк оккупантов на Авдеевском направлении: видео из дрона

Нацгвардия показала уничтожение российской БМП и танка на Авдеевском направлении - видео из дрона

Силы обороны Украины продолжают уничтожать механизированные силы противника на востоке Украины. Так, на Авдеевском направлении было ликвидировано 4 боевых машин пехоты и один танк.

Удары по позициям оккупантов нанесло подразделение специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины. Видео было опубликовано в сети.

Спецназовцы Нацгвардии на Авдеевском направлении показали отличный результат работы и попали в гнездо кафиров.

Отметим, что отдельный отряд специального назначения "Омега" НГУ сформировался в годы, когда угроза терроризма по всему миру стала приоритетной борьбой человечества.

"Свой профессионализм спецназовцы демонстрируют с начала ведения боевых действий на востоке государства. Многие из их успешных операций на слуху у всей Украины: освобождение Краматорского аэродрома, города Мариуполя, штурм и освобождение Славянска", – говорится на Facebook-странице Национальной гвардии.

Какие потери понесла россия с начала полномасштабной войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об общих боевых потерях противника с 24 февраля по 11 января:

личного состава – около 112960 (+490) человек ликвидировано,

танков – 3094 (+10) ед,

боевых бронированных машин – 6159 (+5) ед,

артиллерийских систем – 2078 (+5) ед,

РСЗО – 437 (+3) ед,

средства ПВО – 217 (+0) ед,

самолетов – 285 (+0) ед,

вертолетов – 275 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли /катера – 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+9) ед,

специальная техника – 184 (+1).

Общие потери россии в войне против Украины от 24 февраля 2022 года по 11 января 2023 года - война в Украине

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал весь мир не ослаблять свою поддержку Украины. По его мнению, Североатлантический союз должен быть готов к вероятному продолжению войны.

Кроме того, Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако окончание войны зависит не только от Украины.

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