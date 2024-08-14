Бойцы НГУ на Харьковщине отразили штурм врага: обезврежено 5 танков и 40 оккупантов (видео)

На днях российские оккупанты предприняли очередную попытку прорвать оборону украинских защитников на Харьковщине. Враг атаковал позиции 13-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" в направлении населенных пунктов Пильное-Липцы и Пильно-Глубокое.

Противник применил танковую атаку, сформировав две колонны по 6 танков, дополнительно защищенных от ударных дронов. Каждый танк перевозил десант из 8-10 пехотинцев. Несмотря на столь мощную подготовку, кафиры потерпели сокрушительное поражение, сообщили бойцы НГУ в соцсетях.

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Благодаря умелым и решительным действиям бойцов бригады "Хартия", а также эффективному управлению боем, противнику был нанесен значительный урон. Были уничтожены 4 танка и поврежден еще один. Кроме того, было ликвидировано 10 оккупантов, а еще 30 получили ранения.

Значительный вклад в уничтожение вражеской техники внесли операторы FPV-дронов бригады "Хартия". Благодаря их профессиональным действиям было успешно поражено несколько танков противника.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

12 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находится около тысячи квадратных километров территории России. В этот же день президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с мероприятием ВСУ в Курской области рф. В своем очередном видео-обращении глава государства подчеркнул, что украинские войска на Курщине контролируют районы, из которых российская армия наносила удары по Сумской области.

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