Бойцы НГУ показали эффектные фото украинского бронеавтомобиля "Новатор"
В Нацгвардии показали фото украинского бронеавтомобиля "Новатор", который уже очень конкурентоспособен на мировой арене, и находится на вооружении НГУ с 2017 года.
Соответствующее сообщение появилось на странице Национальной гвардии Украины в Facebook. Военные сделали обзор производителя бронеавтомобиля и обещают скоро показать и видео, в котором подробно раскрыть потенциал нашего оборонпрома.
Кроме того, в НГУ поздравили украинцев с первым рабочим днем нового года:
"Поздравляем украинцев с первым рабочим днем 2023 года. Помните, что совместными усилиями и непокоренной мотивацией мы не только победим врагов, но и станем образцами настойчивости и непреодолимости для всего мира!" – говорится в сообщении.
Что известно о СБА "Новатор"
Специализированный бронеавтомобиль "Новатор" - бронемашина, разработанная компанией "Украинская бронетехника", созданная на усиленном шасси Ford F-550.
Впервые представлен 15 декабря 2017 года. Создана для подразделений быстрого реагирования. По своим характеристикам машина близка к КрАЗу "Спартан" и Богдану "Барс-8". В ноябре 2019 года была анонсирована гражданская версия автомобиля.
22 декабря 2017 на территории Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины прошли испытания нового автомобиля с участием командующего НГУ генерал-полковника Аллерова. "Варта-Новатор" компактнее, легче, быстрее СБА "Варта".
В июне 2021 года компания "Украинская бронетехника" представила версии "Новатора" с дистанционным управляемым боевым модулем третьего поколения и транспортную машину ударного беспилотного авиакомплекса RAM II.
"Новатор" изготовлен из стали шведской компании ARMOX разной жесткости и толщины в зависимости от зоны бронирования. Бронемашина соответствует классу бронирования ПЗСА-4 или ПЗСА-5. Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности и имеют возможность открываться извне в экстренных ситуациях.
В грузовом отсеке размещено место для сидения и предусмотрено место для фиксации санитарных ношей. Три борта грузового отсека отбрасываются, а боковые борта легко снимаются для транспортировки груза.
Бронеавтомобиль имеет специальное освещение в салоне и систему полного, частичного и ночного маскировочного освещения в темное время суток, а также заднего вида камеры с выводом на монитор, навигатор и телевизионное устройство для обнаружения и сопровождения целей, а также передвижения в полной темноте.
"Новатор" оборудован системой пожаротушения в салоне и моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает воспламенение за 3 миллисекунды и ликвидирует ее за 250 миллисекунд.
Характеристики СБА "Новатор"
- Вес: 8,845 т;
- Длина: 6500 мм;
- Ширина: 2350 мм;
- Высота: 2300 мм;
- Экипаж: 2;
- Десант: 3;
- Броня: ПЗСО-4;
- Главное вооружение:
- КТ-7,62мм;
- НСВ-12,7 мм;
- : 300 л.с;
- Трансмиссия: 6 ступенчатых;
- Подвеска: 4х4;
- Дорожный просвет: 300 мм;
- Операционная дальность: ~700 км;
- Скорость по шоссе: 120 км/ч.
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