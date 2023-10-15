Бойцы Сичеславской бригады сбили российский вертолет Ми-8 (видео)

На одном из направлений фронта бойцы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили российский вертолет Ми-8.

Кадрами работы 25-й ОПГБр ДШУ поделился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он в своем телеграм-канале показал видео, на котором можно увидеть, как останки вертолета догорают среди поля у посадок.

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"Сбили российский Ми-8. Великолепная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины", – прокомментировал он это видео.

Справка: Ми-8 (изделие "80", по кодификации НАТО: Hip) - советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля, в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями в мире, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач.

Технические характеристики:

Длина: 18,1 м

Ширина: 2,7 м

Высота: 4,7 м

Масса пустого: 7,3 т

Максимальная взлетная масса: 12,0 т

Максимальная скорость: 250 км/ч.

Дальность полета: 608 км

Вооружение: ПЗРК "Игла", 7,62-мм пулеметы ПКТ, 23-мм пушка ГШ-23.

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