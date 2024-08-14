Бойцы Сил обороны на Запорожье уничтожили российскую РЛС 'Каста', цена которой достигает $60 млн (видео)

На Запорожском направлении бойцы Сил обороны Украины нанесли удары по редкой российской РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2", стоимость которой превышает $60 млн. Также был поражен РЛС П-18 "Терек" вместе с машинами обеспечения.

Как сообщили в СБУ, этот успех стал возможным благодаря совместным усилиям украинцев и подтверждает важность поддержки ВСУ и спецслужб.

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В СБУ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины, выполняющие задачи в самых горячих точках фронта, провели успешную спецоперацию по ликвидации российской радиолокационной станции дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2".

Это современное оружие, стоимость которого начинается от 60 миллионов долларов, было "глазами" российской ПВО, контролируя украинское воздушное пространство.

Враг тщательно маскировал и часто менял расположение станции, однако благодаря профессиональным действиям контрразведчиков СБУ, а также современному оборудованию, приобретенному за счет донатов Фонда "Вернись живым", РЛС была обнаружена и уничтожена.

Комплект техники, содержащий наземную станцию для управления беспилотниками, микроавтобус, ноутбуки и средства связи, позволил спецслужбам эффективно отслеживать и фиксировать позиции вражеских радаров.

Напомним, в ночь на 14 августа БПЛА атаковали три аэродрома на россии: Саваслейка в Нижегородской области России (660 км от границы Украины), Борисоглебск и Балтимор (в Воронежской области).

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